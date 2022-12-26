Не обошлось без 40-градусной: Медведев прогнозировал распад ЕС и новую войну

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев "поздравил" Запад с наступающим Новым годом. Сделал он это в своей привычной манере.

Вероятно, под действием чего-то крепкого он сделал абсурдный прогноз на следующий год.

Важно "Цель России – остановить верховного властителя ада": Медведев выдал очередную порцию бреду

В общей сложности Медведев составил список из 10 пунктов, среди которых:

нефть по 150 долларов,

газ по 5 тысяч долларов,

распад Евросоюза,

новый раздел Польши,

захват Польшей и Венгрией западных областей Украины,

"создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов",

а также последующую войну этого рейха с Францией.

Кроме того, Медведев прогнозирует гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Какие запрещенные вещества употреблял Медведев, делая свой прогноз, остается загадкой.

А, возможно, заместитель председателя Совбеза России просто усиленно празднует свой новый пост. Теперь же бывший лидер России будет первым заместителем военно-промышленной комиссии (ВПК), главой которой сам Путин.

Другие абсурдные заявления Медведева