Не обошлось без 40-градусной: Медведев прогнозировал распад ЕС и новую войну
Источник:телеграмм Дмитрия Медведева
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев "поздравил" Запад с наступающим Новым годом. Сделал он это в своей привычной манере.
Вероятно, под действием чего-то крепкого он сделал абсурдный прогноз на следующий год.
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В общей сложности Медведев составил список из 10 пунктов, среди которых:
- нефть по 150 долларов,
- газ по 5 тысяч долларов,
- распад Евросоюза,
- новый раздел Польши,
- захват Польшей и Венгрией западных областей Украины,
- "создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов",
- а также последующую войну этого рейха с Францией.
Кроме того, Медведев прогнозирует гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Какие запрещенные вещества употреблял Медведев, делая свой прогноз, остается загадкой.
А, возможно, заместитель председателя Совбеза России просто усиленно празднует свой новый пост. Теперь же бывший лидер России будет первым заместителем военно-промышленной комиссии (ВПК), главой которой сам Путин.
Другие абсурдные заявления Медведева
- 16 декабря Дмитрий Медведев снова намекнул, что Россия хотела бы ударить по странам НАТО. Более того, муртад Путина стал оправдывать российские удары по энергетическим объектам и жилым домам Украины. Рассказывает сказки о "военных целях". Еще и цинично добавляет, что гражданская инфраструктура, способствующая достижению военной цели, является "целью".
- В ноябре он решил снова "взять" Киев, несмотря на то, что оккупанты изо дня в день теряют захваченные территории, например Херсон – единственный областной центр, который россияне смогли захватить с началом полномасштабного вторжения.