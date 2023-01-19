Снова пригрозил ядеркой: Медведева расколбасило от слов Шольца о том, что Россия должна проиграть

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия обязательно должна проиграть в этой войне. Такое заявление политик сделал в преддверии встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не смог остаться в стороне от таких заявлений. Следовательно, кремлевский шут отреагировал на слова Шольца очередными ядерными угрозами, передает 24 Канал.

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Что наговорил Медведев

Российский политик отметил, что 20 января состоится очередная встреча в формате "Рамштайн", где украинские партнеры будут обсуждать новые поставки в Украину тяжелого вооружения и ударных систем.

Из-за страха перед мировым сообществом Медведеву не остается ничего другого, как оскорблять и угрожать. Поэтому в своем заявлении политик называет мировых лидеров "убогими недоразвитыми тусовщиками", которые только и делают, что желают России поражения.

Проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные государства не проигрывают большим конфликтам, от которых зависит их судьба,

– выдал Медведев.

По его словам, такая риторика должна быть очевидна для любого человека, особенно – для западных политиков.

Как на это отреагировали в Кремле

Спикер президента России Дмитрий Песков сразу опроверг заявления Медведева о ядерной войне. Вероятно, даже Кремль не может сдерживать экс-президента в его глупых и циничных высказываниях.

"Заявление Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерного государства" не означает, что Россия готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие", – сказал Песков.

Последние глупости от Медведева: коротко