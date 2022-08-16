ВСУ ликвидировали пропагандистского писателя никифорова

Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта, писателя Дмитрия Никифорова. Это произошло на Харьковском направлении.

Российскому захватчику было 32 года, он родом из Санкт-Петербурга. ВСУ был ликвидирован еще 11 июля. Об этом пишут росСМИ.

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Что известно о никифорове

Оккупант последние 10 лет вел образ жизни "творческого" человека. никифоров является автором книги "Коллаборация", вышедшей в 2020 году "о бессмертии и войне, где россия в очередной раз выстояла, пожертвовав десятками миллионов жизней".

Вероятно, российского "классика" недооценили как писателя. Поэтому с началом российской агрессии он решил самовыразиться на поле боя.



ВСУ ликвидировали писателя еще 11 июля / скриншот

Достижения Вооруженных Сил Украины

Вблизи Лисичанска Вооруженные Силы Украины ликвидировали отряд ОМОНа российских оккупантов – по меньшей мере 12 россиян уничтожены.

Также Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 3 российских полковника. На этот раз успешную денацификацию и демилитаризацию прошло командование 20 гвардейской мотострелковой дивизии из россии.

Потери врага в технике по состоянию на 16 августа

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили:

российских танков – 1880 (+4)

боевых бронированных машин – 4152 (+11)

артиллерийских систем – 989 (+4)

реактивных систем залпового огня – 263 (+2)

средств ПВО – 136

самолетов – 233

вертолетов – 196 (+1)

беспилотников оперативно-тактического уровня – 790 (+3)

крылатых ракет – 190 (+3)

кораблей и катеров – 15

автомобильной техники и автоцистерн – 3049 (+5)

специальной техники – 92

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