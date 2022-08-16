ВСУ ликвидировали пропагандистского писателя никифорова
Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта, писателя Дмитрия Никифорова. Это произошло на Харьковском направлении.
Российскому захватчику было 32 года, он родом из Санкт-Петербурга. ВСУ был ликвидирован еще 11 июля. Об этом пишут росСМИ.
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Что известно о никифорове
Оккупант последние 10 лет вел образ жизни "творческого" человека. никифоров является автором книги "Коллаборация", вышедшей в 2020 году "о бессмертии и войне, где россия в очередной раз выстояла, пожертвовав десятками миллионов жизней".
Вероятно, российского "классика" недооценили как писателя. Поэтому с началом российской агрессии он решил самовыразиться на поле боя.
ВСУ ликвидировали писателя еще 11 июля / скриншот
Достижения Вооруженных Сил Украины
Вблизи Лисичанска Вооруженные Силы Украины ликвидировали отряд ОМОНа российских оккупантов – по меньшей мере 12 россиян уничтожены.
Также Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 3 российских полковника. На этот раз успешную денацификацию и демилитаризацию прошло командование 20 гвардейской мотострелковой дивизии из россии.
Потери врага в технике по состоянию на 16 августа
С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили:
- российских танков – 1880 (+4)
- боевых бронированных машин – 4152 (+11)
- артиллерийских систем – 989 (+4)
- реактивных систем залпового огня – 263 (+2)
- средств ПВО – 136
- самолетов – 233
- вертолетов – 196 (+1)
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 790 (+3)
- крылатых ракет – 190 (+3)
- кораблей и катеров – 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 3049 (+5)
- специальной техники – 92
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