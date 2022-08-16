Російському загарбнику було 32 роки, він родом із Санкт-Петербурга. ЗСУ ліквідували його ще 11 липня. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про нікіфорова

Окупант останні 10 років вів спосіб життя "творчої" людини. нікіфоров є автором книги "Колаборація", що вийшла у 2020 році "про безсмертя і війну, де росія вкотре вистояла, пожертвувавши десятками мільйонів життів".

Ймовірно, російського "класика" недооцінили як письменника. Тому з початком російської агресії він вирішив самовиразитися на полі бою.



ЗСУ ліквідували письменника ще 11 липня / скриншот

Досягнення Збройних Сил України

Поблизу Лисичанська Збройні Сили України ліквідували загін ОМОНу російських окупантів – щонайменше 12 росіян знищено.

Також Збройні Сили України ліквідували ще 3 російських полковників. Цього разу успішну денацифікацію та демілітаризацію пройшло командування 20 гвардійської мотострілецької дивізії зс росії.

Втрати ворога у техніці станом на 16 серпня

З 24 лютого Збройні Сили України знищили:

російських танків – 1880 (+4)

бойових броньованих машин – 4152 (+11)

артилерійських систем – 989 (+4)

реактивних систем залпового вогню – 263 (+2)

засобів ППО – 136

літаків – 233

гелікоптерів – 196 (+1)

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 790 (+3)

крилатих ракет – 190 (+3)

кораблів та катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3049 (+5)

спеціальної техніки – 92

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