Только недавно женился и стал отцом: Россия убила 20-летнего водителя в Киевской области

Российский ракетный удар по Киевской области 5 августа взял жизнь Дмитрия Осадчего. На момент гибели ему было всего 20 лет.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Их убила Россия".

Что известно о гибели молодого человека?

Дмитрий проживал в Черняховской общине в Житомирской области. Образование он получал в Полесском индустриальном профессиональном колледже, который ранее назывался Головинским высшим профессиональным училищем нерудных технологий.

После учебы молодой человек работал водителем грузовика. Он занимался логистическими перевозками для "Новой почты".

Совсем недавно парень создал семью.

Дмитрий совсем недавно женился и стал отцом… Искренние соболезнования родителям, жене и сыну…

– говорится в сообщении.

Дмитрий Осадчий / Фото "Их убила Россия"

Напомним, в ночь на 5 августа враг нанес очередной массированный ракетный удар по Киевской области. Под ударом оказались, в частности, Киев и Бровары, а взрывы также раздавались в районе Белой Церкви.

Одной из целей российской атаки стал сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. В результате удара там погибли три человека – два водителя компании-партнера и сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения. Всего российский террор в столичном регионе взял жизни 17 человек, еще десятки жителей получили ранения.

В Броварском районе в результате ударов возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Великая Димерка, селах Квитневое и Победа. В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожар транспортных средств на территории одного из предприятий.

Одним из погибших также был сотрудник Fozzy Group Павел Шепиль. Он погиб в Броварах. В Конотопе его хорошо знали как талантливого видеооператора, чьи работы отличались вниманием к деталям, профессиональным подходом и собственным творческим стилем.

Люди, знавшие Павла лично, вспоминают его как доброго, отзывчивого и благородного человека, который всегда держал слово. У него остались дети.