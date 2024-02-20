"Губернатора" Севастополя обвинили в несоблюдении санкций в Лондоне, но отпустили: причина

Бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников смог выйти под залог в Великобритании. Почему лондонский суд отпустил Овсянникова – читайте на 24 Канале.

В Европе полно российских шпионов. Они сделали выводы из своих ошибок и теперь буквально "встали с колен", став очень опасными. В Британии считают, что российская агентура на Западе готовит войну с НАТО.

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Почему суд отпустил Овсянникова

Королевский суд лондонского района Саутуарк отпустил под залог бывшего российского чиновника Дмитрия Овсянникова, который работал "губернатором" Севастополя в аннексированном Россией Крыму в 2016 – 2019 годах. Во время слушаний выяснилось, что кроме российского у Овсянникова обнаружили и британское гражданство,

– указано в материале.

Так что причина якобы вполне законная. Только вот что интересно: не известно, когда и каким образом Овсянников получил гражданство Великобритании. А в британской прессе есть сведения, что Овсянников – первый в истории человек, которому в Великобритании предъявлены обвинения в нарушении санкций против России.

В чем обвиняют Овсянникова

Его арестовали в Лондоне 22 января и обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Дело Овсянникова инициировало британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Судить его будут только в марте 2025 года, потому что дело якобы очень запутанное, но 5 марта этого года состоится предварительное слушание.

Овсянников ушел с государственной службы четыре года назад, а на его счету около 83 тысяч долларов плюс почти 99 тысяч долларов наличных. И теперь он будет вынужден оставить и британский, и российский паспорта правоохранителям, носить электронный браслет, ежедневно отмечаться в полиции и быть дома с девяти вечера до пяти утра.

Что известно о Дмитрии Овсянникове

В сети есть много фото Овсянникова с Путиным. Мужчина родился в Омске и долго работал в российском правительстве. В 2016 – 2019 годах был "губернатором" Севастополя, затем вернулся на должность заместителя министра промышленности и торговли. После него "губернатором" Севастополя стал Михаил Развожаев.

Овсянников оставил государственную службу не просто так. В 2020 году в аэропорту Ижевска произошел скандал: он ругался и отказывался показать документы во время посадки. Его уволили и даже исключили из "Единой России".

Из-за "работы" в аннексированном Крыму на Овсянникова наложили санкции ЕС, США, Великобритания и ряд других стран. Но уже в 2022 году он через суд добился снятия санкций, мол, они мешают ему вести бизнес в ЕС.

Невероятно, но Европейский суд поддержал Овсянникова, решив, что после отставки чиновник не поддерживал связи с российскими властями. Из европейского санкционного списка его исключили, однако не из британского.