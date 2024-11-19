Пескову грезится "война с НАТО": так он объясняет, почему боевые действия затянулись
В Кремле жалуются, что война против Украины затянулась. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция" продолжается уже третий год якобы из-за противостояния России не только с Украиной, но и с НАТО.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Пескова индийскому информагентству ANI. По его слова, до окончания боевых действий нужно "еще немного" времени.
Читайте также В Кремле впервые отреагировали на разрешение США бить вглубь России
"Это война с НАТО"
Песков убеждает, что начало так называемой "специальной военной операции" было направлено против "киевского режима". Однако, придумывают у Путина, теперь конфликт расширился до "войны между Россией и НАТО".
Когда все это начиналось, это было против киевского режима. Сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло больше времени и продлится еще немного,
– заявил он.
Песков не предоставил конкретного ответа относительно сроков окончания войны, но традиционно утверждает, что это произойдет "как только Россия достигнет своих целей".