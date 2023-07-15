Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, на кого теперь может работать Песков.

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Детали заявления

В своем заявлении Песков подчеркнул, что Путин встретился с 35 вагнеровцами и их переговоры продолжались 3 часа. По его словам, они обсуждали "дальнейшее трудоустройство" наемников и очень странно, что такими вопросами занимается президент, отметил Шейтельман.

"Еще Песков сказал, что содержание встречи неизвестно. То есть 2 недели спустя пресс-секретарю президента не известно содержание встречи. Его не придумали? Впечатление, что этот пресс-релиз составляли на ходу. Много случайных деталей", – добавил он.

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Но самое интересное в этой истории – дата. Якобы Путин принимал вагнеровцев в Кремле 29 июня. А за день до этого он чествовал ликвидированных ими же российских военных.

"Путин после мятежа первые 10 дней демонстрировал, какой он "крутой": записывал видео, встречался с какими-то детьми, награждал военных, мол все под контролем. Вдруг приходит Песков и перечеркивает всю эту работу", – подчеркнул политтехнолог.

Новый босс Пескова

Одно заявление Пескова перечеркнуло 10 дней работы Путина по реабилитации своей репутации. Он все перекрасил совсем в другой цвет. Это откровенная "диверсия" против бункерного руководителя, придумать которую мог не Песков – он всего лишь исполнитель.

Поведение Пескова последние 3 недели свидетельствует, что он работает не на Путина. Он выполняет приказы кого-нибудь из Кремля. По всей вероятности, когда Путин во время мятежа самоликвидировался в неизвестном направлении, Песков пошел искать людей, указаний и нашел их. Так и выполняет их, но не в интересах Путина, а в собственных,

– предположил Михаил Шейтельман.

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