Год мечтал о яблоке: на фронте погиб воин Дмитрий Шаповалов, который вернулся из плена в 2023

Украина потеряла еще одного верного сына. На фронте погиб житель Виннитчины старший сержант Дмитрий Шаповалов.

Воин два года назад вернулся из плена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Самгородок Наш".

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Что известно о Дмитрии Шаповалове

Дмитрий Шаповалов был уроженцем села Осиповка.

Из российского плена он вернулся 26 апреля 2023 года. Тогда Интернет облетело видео с ним – Дмитрий ел яблоко и говорил:

Я о нем год мечтал, о яблоке.

После освобождения из плена защитник решил вернуться к службе. К сожалению, его сердце остановилось 9 июня в населенном пункте Катериновка Днепропетровской области во время выполнения боевого задания.

12 июня Дмитрий в последний раз вернется в родной дом. Жителей просят создать живой коридор и почтить память воина.

Скорбный кортеж с его телом выедет примерно в 19:00 12 июня из города Казатин.

Он проедет через села Флориановка и Иосифовка к дому по улице Заречная, где проживала бабушка и мама воина. Церемония прощания состоится 13 июня в 11:00.