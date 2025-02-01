Жил и сражался на стороне света: на войне погиб Дмитрий Щербина из подразделения ALASTOR 25 ОПДБр

В понедельник, 20 января, возле Покровска Донецкой области погиб боец подразделения ALASTOR 25 ОПДБр Дмитрий "Айтишник" Щербина. Он присоединился в ряды добровольцев в декабре 2022 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. У Дмитрия остались жена и трое детей.

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Что известно о защитнике

Военный родился 2 декабря 1990 года в Бердичеве, учился в Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского. За значительный личный вклад в выполнение военных задач получил ряд наград, среди которых медаль "Крест почета", сообщили в учебном заведении.

Дмитрий был настоящим патриотом, все время переживал за Украину. Знал ее историю в совершенстве и был уверен, что наша сила в единстве и готовности на самопожертвование ради свободы. Защита Родины была его сознательным выбором,

– сказала жена воина.

Побратимы вспоминают – "Айтишник" учил их не бояться и не отчаиваться, какие бы мрак или неизвестность не стояли впереди. Настойчивость, преданность и смелость Дмитрия должны навсегда остаться в памяти как пример для каждого, кто выбрал путь борьбы за свободу и безопасность всех, кого знает и любит.

Ты жил и сражался на стороне света. Нес его с легкостью, успокаивал и шутил, поддерживал и веселил, направлял, заботился и отдавал себя всего. Ты знал, для чего ты здесь, что защищаешь, какое будущее отстаиваешь. Тобой руководила любовь,

– написали в спецподразделении.

К слову, 25 января в Донецкой области погиб морской пехотинец Михаил Стрелецкий из Ивано-Франковской области 2001 года рождения. Он служил в отделении морской пехоты 503 отдельного батальона.