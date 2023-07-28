Назначен новый глава полиции Киева: одним из первых прибывал на места прилетов
Источник:Нацполиция Украины
Полковник полиции Дмитрий Шумейко стал начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве. До этого он был временным исполняющим обязанности руководителя столичного главка.
О назначении рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Он отзывается о Шумейко как о профессиональном руководителе.
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Назначили нового главу полиции Киева
Выговский представил полковника полиции Дмитрия Шумейко – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже при обстреле Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы,
– заявил глава Нацполиции.
В свою очередь Шумейко выразил благодарность министру МВД Игорю Клименко и главе Нацполиции за предоставленное доверие и поддержку на новой должности.
"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", – отметил полковник полиции.
Выговский представил нового главу полиции Киева / Фото Нацполиции Украины
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Правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Минкульта
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что 28 июля Кабинет министров Украины уволил:
- Александра Полищука с должности замминистра обороны;
- Татьяну Емельянову с должности первого заместителя главы Государственной архивной службы.
Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича,
– отметил Мельничук.
Ранее Карандеев был первым заместителем Александра Ткаченко, которого уволили накануне. До этого он также был советником и заместителем:
- Вячеслава Кириленко, 14-го Министра культуры Украины (2 декабря 2014 – 14 апреля 2016),
- Евгения Нищука, 15-го Министра культуры (14 апреля 2016 – 29 августа 2019).