Назначен новый глава полиции Киева: одним из первых прибывал на места прилетов

Полковник полиции Дмитрий Шумейко стал начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве. До этого он был временным исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

О назначении рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Он отзывается о Шумейко как о профессиональном руководителе.

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Назначили нового главу полиции Киева

Выговский представил полковника полиции Дмитрия Шумейко – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже при обстреле Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы,

– заявил глава Нацполиции.

В свою очередь Шумейко выразил благодарность министру МВД Игорю Клименко и главе Нацполиции за предоставленное доверие и поддержку на новой должности.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", – отметил полковник полиции.

Выговский представил нового главу полиции Киева / Фото Нацполиции Украины

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Правительство назначило временного исполняющего обязанности главы Минкульта

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что 28 июля Кабинет министров Украины уволил:

Александра Полищука с должности замминистра обороны;

Татьяну Емельянову с должности первого заместителя главы Государственной архивной службы.

Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича,

– отметил Мельничук.

Ранее Карандеев был первым заместителем Александра Ткаченко, которого уволили накануне. До этого он также был советником и заместителем: