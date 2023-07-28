Про призначення розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський. Він відгукується про Шумейка як про професійного керівника.

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Призначили нового голову поліції Києва

Вигівський представив полковника поліції Дмитра Шумейка – начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані,

– заявив очільник Нацполіції.

Своєю чергою, Шумейко висловив подяку міністру МВС Ігорю Клименку та голові Нацполіції за надану довіру та підтримку на новій посаді.

"Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами й поставлені завдання будуть виконані", – зазначив полковник поліції.

Вигівський представив нового голову поліції Києва / Фото Нацполіції України

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Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків очільника Мінкульту

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що 28 липня Кабінет міністрів України звільнив:

Олександра Поліщука з посади заступника міністра оборони;

Тетяну Ємельянову з посади першого заступника голови Державної архівної служби.

Тимчасово покладено виконання обов'язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича,

– зазначив Мельничук.

Раніше Карандєєв був першим заступником Олександра Ткаченка, якого звільнили напередодні. До цього він також був радником та заступником у: