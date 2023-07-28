Про призначення розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський. Він відгукується про Шумейка як про професійного керівника.
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Призначили нового голову поліції Києва
Вигівський представив полковника поліції Дмитра Шумейка – начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані,
– заявив очільник Нацполіції.
Своєю чергою, Шумейко висловив подяку міністру МВС Ігорю Клименку та голові Нацполіції за надану довіру та підтримку на новій посаді.
"Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами й поставлені завдання будуть виконані", – зазначив полковник поліції.
Вигівський представив нового голову поліції Києва / Фото Нацполіції України
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Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків очільника Мінкульту
Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що 28 липня Кабінет міністрів України звільнив:
- Олександра Поліщука з посади заступника міністра оборони;
- Тетяну Ємельянову з посади першого заступника голови Державної архівної служби.
Тимчасово покладено виконання обов'язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича,
– зазначив Мельничук.
Раніше Карандєєв був першим заступником Олександра Ткаченка, якого звільнили напередодні. До цього він також був радником та заступником у:
- В'ячеслава Кириленка, 14-го Міністра культури України (2 грудня 2014 – 14 квітня 2016),
- Євгена Нищука, 15-го Міністра культури (14 квітня 2016 – 29 серпня 2019).