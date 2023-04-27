Табачник "не тонет": экс-министр образования вступил в "Единую Россию" и стал советником

Дмитрий Табачник – одиозный бывший министр образования времен Януковича – решил напомнить о себе и вдруг "всплыл" в компании оккупантов. Он присоединился к "Единой России".

Также одиозный Табачник решил присоединиться к оккупационным "властям" на Запорожье. Следует заметить, что обычно такая карьера заканчивается концертом у Кобзона. Можно и VIP-место заработать.

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Детали рассказал Иван Федоров – мэр Мелитополя.

В оккупационном правительстве ТОТ Запорожской области – пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник,

– подчеркнул Федоров.

Кроме того, мэр Мелитополя подчеркнул, что Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России".

Табачника подозревают в государственной измене

Когда украинские защитники и защитницы освободят все территории, Табачник наконец-то сможет предстать перед судом. Ему еще осенью 2022 года объявили о подозрении в государственной измене. Тогда сообщили, что бывший министр помогал коллаборантам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Табачнику грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.