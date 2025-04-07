На войне погиб военный из Ивано-Франковской области Дмитрий Варцабюк, у него было трое сыновей

Ивано-Франковская область продолжает терять своих героев. На войне против российских захватчиков погиб военнослужащий ВСУ Варцабюк Дмитрий.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили на Facebook-странице Космацкой общины, передает 24 Канал. Мужчине было 40 лет.

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Что известно о защитнике

Тело погибшего уже везут в село Космач на Прикарпатье. Информацию о встрече павшего и прощании с ним сообщат позже.

У Дмитрия остались 3 сына, жена и мама.

Мужественный воин героически защищал родную Украину, а значит – каждого из нас. Скорбим вместе с вами, низко склоняем головы в печали и почете. Вечная память павшим Героям Украины! Мы не имеем права забыть их имена,

– написали в общине.

Напомним, 1 апреля в селе Боднаров Ивано-Франковской области в последний путь провели Юрия Мациборского. Защитник считался пропавшим без вести 15 месяцев – с декабря 2023 года. Он служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода.