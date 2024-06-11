Вилла за 48 миллионов гривен и Porsche: как живет девушка заместителя генпрокурора Вербицкого

У подруги заместителя генпрокурора нашли имущество на десятки миллионов гривен. Подозрение вызывает тот факт, что официальный доход девушки не позволяет ей самостоятельно приобрести такую роскошь, как, например, новенький Porsche.

Журналисты "Схем" провели расследование и выяснили, что девушка Вербицкого Кристина Ильницкая владеет дорогостоящим домом в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве и автомобилем Porsche Macan T 2023 года выпуска.

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Коттедж со "скидкой"

Известно, что виллу в столице госпожа Кристина приобрела в мае 2024 года. Рыночная стоимость коттеджа составляет 48 миллионов гривен. Впрочем, согласно договору о купле-продаже, Ильницкая заплатила за него гораздо меньше – около 2 миллионов гривен.

Как выглядит дом Ильницкой / Фото "Схемы"

На вопрос журналистов, откуда девушка взяла деньги на такое дорогое имущество, она рассказала, что пока не зарабатывает. У нее остались сбережения от бывших мужей и неназванного парня, который якобы оставил на нее завещание, что включает, в частности драгоценности, автомобили, яхту. Расследователи выяснили, что тем "щедрым" мужчиной был покойный бизнесмен Юрий Приймак. Его вдова подтвердила, что он сначала хотел составить завещание на Ильницкую, впрочем, впоследствии передумал. А значит, никакого имущества от него Ильницкая не получила.

В сети Кристину Ильницкую вспоминают как специалиста по аренде и продаже яхт. Совокупный доход женщины, отчитанный в декларациях, за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен. Кроме того, за последние три года Ильницкая официально вообще ничего не заработала. Так что, сама девушка Вербицкого не могла приобрести коттедж ни по рыночной цене, ни за даже за те 2 миллиона.

"Схемы" наткнулись на следующие интересные факты:

Коттедж Ильницкой расположен по соседству с таунхаусом, где официально проживает заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий.

В день покупки коттеджа пара была вместе.

На фото, опубликованных в сети, можно заметить Ильницкую с сыном в компании племянника Вербицкого – Евгения. Это именно тот племянник Вербицкого, который по доверенности покупал за заниженную стоимость недвижимости в коттеджном городке "Конык" для одесского бизнеса, где в конце концов поселился сам представитель генпрокурора.

29 мая Ильницкая подарила дом своей матери и тогда же зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности – предоставление в аренду водных транспортных средств.

Следует заметить, что перед покупкой коттеджа, Ильницкая в феврале этого года обзавелась новеньким Porsche за 4 миллиона гривен. Именно на нем она вместе с Вербицким передвигалась в день приобретения дома.

: Дмитрий Вербицкий – заместитель генерального прокурора Украины Андрея Костина с сентября 2022 года. Ранее чиновник работал в следственных органах Одесской и Николаевской областей.