Заместитель генпрокурора живет в доме, купленном в 6 раз дешевле рыночной цены, – "Схемы"

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве. Недвижимость за более чем 2 миллиона гривен приобрел племянник чиновника по доверенности от одесского бизнесмена.

Журналисты "Схем" выяснили, что стоимость дома в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз. Сам Вербицкий на вопрос о заниженной цене на таунхаус заявил, что ему известна "только стоимость, которая была указана в договоре".

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Вербицкий живет в доме, что приобрел в шесть раз дешевле начальной цены

В имущественной декларации за 2023 год заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого было указано, что с 3 ноября 2023 года он арендует дом площадью 155 квадратных метров. Расследование "Схем" выявило, что дом расположен в престижном коттеджном городке "Конек" в Киеве, а именно в двухэтажном таунхаусе, известном как QDRO tetra.

Согласно информации на сайте застройщика, этот коттедж "спроектирован с применением современных технологий и экологически чистых материалов".

По данным журналистов, владельцем таунхауса является бизнесмен Виктор Павильч из Одесской области, где ранее Вербицкий работал заместителем областного прокурора. Павильч имеет отношение к компаниям, которые специализируются на добыче декоративного и строительного камня, а также на сдаче в аренду и эксплуатации недвижимости.

"Схемы" выяснили, что 26 октября 2023 года Павильч выдал доверенность племяннику Вербицкого, Евгению. На следующий день, 27 октября, Евгений Вербицкий официально зарегистрировал право собственности на таунхаус и прилегающий к нему земельный участок на имя Павильча.

Общая сумма сделки составила 2,8 миллиона гривен, из которых 2 миллиона гривен – за дом и 800 тысяч гривен – за землю, как указано в договорах купли-продажи, которые получили "Схемы".

Продавцом, о котором говорится, является Александра Мараховская, а ее интересы представляет Оксана Яцына, которая является руководителем компании-основателя "ЗВ Девелопмент". Эта компания отвечает за застройку коттеджного городка "Конек".



Договор о покупке дома, где живет Вербицкий / Фото "Радио Свободы"

Во время подписания соглашения Дмитрий Вербицкий присутствовал. Ведь в этот день он был зафиксирован на видео с камер наблюдения коттеджного городка, о чем стало известно из источников, связанных со "Схемами".



Вербицкий присутствовал при подписании соглашения по дому / Фото "Радио Свободы"

Журналисты обратили внимание на стоимость недвижимости, которая превышает 2 миллиона гривен, при том, что рыночная цена такого же таунхауса составляет около 470 тысяч долларов – согласно объявлениям о продаже аналогичного жилья в этом коттеджном городке и рекламных промо. В украинской валюте это составляет более 18,5 миллиона гривен.

Также журналисты связались с представительницей застройщика, чтобы уточнить стоимость такого имущества площадью 155 квадратных метров, на что она ответила, что "ниже 200 тысяч долларов такие дома в "Конике" точно не продают".



Рыночная цена того же дома в "Конике" / Фото "Радио Свободы"

Как Вербицкий объяснил приобретение этого дома

Вербицкий, отвечая на вопрос "Схем", утверждал, что ему известна только цена, указанная в договоре по этому объекту недвижимости. На вопрос о возможности уклонения от уплаты налогов из-за того, что его племянник приобрел недвижимость по цене, значительно ниже рыночной, Вербицкий защищал сделку, указывая на дефекты дома и "необходимость дополнительных финансовых вложений" в него.

Вербицкий также объяснил свое присутствие во время сделки просьбой сына владельца дома, Максима Павильча, которого он знает еще со студенческих лет, а их семьи дружат. Он заявил, что его попросили проконтролировать правильность оформления документов.

Заместитель генерального прокурора также рассказал, что он выбрал этот район и дом для проживания из-за близости к работе и надежного ограждения. Вербицкий уточнил, что ни Павильч, ни его семья не обращались к нему за помощью, которая бы требовала использования его прокурорских полномочий.

В комментарии журналистам Виктор Павильч, владелец таунхауса в "Конике", оправдал покупку, заявив, что "семья объединила свои ресурсы для приобретения недвижимости". Павильч оправдывал также и низкую цену дома, объясняя, что он просто "принял предложение, которое ему предложили, считая его разумной ценой".

Когда журналисты попросили рассказать подробности сделки, Павильч отказался назвать лицо, которая сделала предложение, заявив, что предоставит всю необходимую информацию правоохранительным органам, если они ее потребуют. Кроме того, Павильч подтвердил, что его сын, Максим, был ответственным за покупку недвижимости.

С мая 2020 года ГБР расследует уголовное производство относительно незаконного отчуждения земельных участков, которые находились в коммунальной собственности Киева и на которых впоследствии возвели коттеджный городок "Конек". Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис генерального прокурора. Сейчас активных действий по этому производству – нет.