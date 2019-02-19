Кто такой Дмитрий Добродомов: что известно о кандидате в президенты

Выдвиженец от партии "Народный контроль". Центризбирком зарегистрировал его одним из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает вам ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Дмитрия Добродомова

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Дмитрий Евгеньевич Добродомов родился 13 января 1977 года во Львове.

Образование

В 1992 – 1996 годах учился во Львовском техническом колледже, на электромеханическом факультете. С 1996 по 1999 год учился на электромеханическом факультете университета Львовская политехника, однако не окончил высшее образование.

Уже в 2004 году Дмитрий окончил факультет последипломного обучения научно-педагогических работников Львовского национального университета по специальности "Журналистика". А в 2017 – поступил во Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Семья

Дважды женат. От первого брака имеет сына. Вторая жена – Анна Малкина, профессор политических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Дмитрий Добродомов с женой

Журналистская деятельность

Журналистом Добродомов стал случайно. В 1998 году он пришел в редакцию газеты "Экспресс", чтобы попробовать себя в журналистике – и остался работать в издании на десять лет.

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Дмитрий Добродомов прошел путь от журналиста до редактора. "Я ушел из газеты уже в статусе первого заместителя главного редактора. На то время в газете работало почти 400 человек. Это прекрасные годы. Это тысячи написанных материалов, статей. Это тот период в жизни, который будешь вспоминать всегда,

– утверждает Добродомов.

В 2008 Дмитрий Добродомов собрал коллектив единомышленников для создания "Агентства журналистских расследований". Цель этого проекта – сделать журналистику инструментом для решения острых социальных проблем, а не только источником информации и развлечений. Главной площадкой "Агентства" стала газета "Информатор", которая быстро приобрела популярность среди львовян. В "Информаторе" Добродомов занимал должность ответственного редактора.

Главным жанром издания стали журналистские расследования.Несколько лет подряд труд журналистов и редакторов отмечало профессиональное жюри конкурса "Честь профессии".

С 1 сентября 2010 года Дмитрий Добродомов взялся за реализацию нового амбициозного проекта – создание нового регионального телеканала. Он занял должность генерального продюсера телерадиокомпании "МОСТ ТВ", которая в итоге вышла в эфир под логотипом телеканала ZIK.

В 2012 году Дмитрий Добродомов стал обладателем национальной телевизионной премии "Телетриумф". В том же 2012 году Дмитрий Добродомов стал генеральным директором медиа-холдинга ZIK, куда помимо телеканала с одноименным названием входит одно из древнейших и самое популярное на Западной Украине информационное агентство "Западная информационная корпорация".

Весной 2013 года Дмитрий запустил в эфир телеканала свой новый авторский проект – программу журналистских расследований "Народный контроль", лозунг которой – статья 5 Конституции Украины: "Единственным источником власти в Украине является народ".



Дмитрий Добродомов – ведущий телепрограммы "Народный контроль"//Фото: ZIK

Со временем телевизионная программа переросла в общественно-журналистское движение, которое занимается активной общественной деятельностью во Львове и области. Летом 2014 года "Народный контроль" стал одним из организаторов Центра обеспечения военных, который занимается доставкой помощи в зону АТО.

Общественно-политическая карьера

В начале 2000-х годов был активным участником протестных акций "Украина без Кучмы", "Волна свободы". В 2012 году Дмитрий Добродомов баллотировался в Верховную Раду в Сиховском избирательном округе №115 во Львове. В частности, его кандидатуру выдвинула политическая сила "УДАР Виталия Кличко".

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В 2014-м Дмитрий Добродомов был избран народным депутатом Украины в Сиховском избирательном округе №115. Баллотировался на выборах в парламент как самовыдвиженец.

В 2014 году Дмитрий Добродомов все же смог победить на своем округе и получить депутатский мандат. На выборах заручился поддержкой Радикальной Партии Олега Ляшко и Блока Петра Порошенко. Представлял фракцию БПП, однако вышел из нее в июне 2015 года.

17 августа 2015 года Добродомов заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Львова. Он набрал почти 11% голосов.

19 октября на сайте "Народного контроля" были обнародованы эти документы, включая отчет об использовании и поступлении средств избирательного фонда, декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах за 2014-й.

Дмитрий Добродомов осенью 2017 года вместе с другими депутатами встречал экс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили на границе с Польшей, когда тот пытался попасть в Украину после отказа во въезде. После этого Добродомов несколько раз участвовал в акциях в защиту скандального политика, а потом даже устроил митинг под Верховной Радой по его призыву.

В Верховной Раде он является руководителем межфракционного объединения "Народный контроль" и секретарем Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. За время работы парламентарием он принимал участие в разработке более 100 законопроектов и 31 правки.

27 октября 2018 года на съезде партии "Народный контроль" Добродомова выдвинули кандидатом на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. 23 января 2019 года Дмитрий Добродомов подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентских выборах от партии "Общественное движение "Народный контроль".

Декларация кандидата в президенты

За 2017 год нардеп Добродомов зарегистрировал 728 069 гривен дохода. Из них – 18 256 тысяч гривен депутату выплатила консультативная миссия ЕС на учебный визит в Стокгольм.

Среди активов нардепа – 280 192 гривен, 20 600 долларов и 13 007 евро. Деньги он хранит на банковских счетах, в наличности и в драгоценных металлах.

В родном Львове Добродомов зарегистрировал две квартиры площадью 139 и 54 квадратных метра. Еще одни апартаменты на почти 94 квадратных метра нардеп арендует в столице.

Собственной машины у него нет. С 2017 года он ездит на Skoda Octavia А5, которая принадлежит гражданину Украины Борису Марченко.

Как будут проходить выборы президента Украины? Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.