Хто такий Дмитро Добродомов: що відомо про кандидата у президенти

Висуванець від партії "Народний контроль". Центрвиборчком зареєстрував його одним із 44 претендентів на пост глави держави. 24 канал пропонує вам ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Дмитра Добродомова

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Дмитро Євгенович Добродомов народився 13 січня 1977 року у Львові.

Освіта

У 1992 – 1996 роках навчався у Львівському технічному коледжі, на електромеханічному факультеті. З 1996 до 1999 року навчався на електромеханічному факультеті університету Львівська політехніка, однак не закінчив вищу освіту.

Вже у 2004 році Дмитро закінчив факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників Львівського національного університету за спеціальністю "Журналістика". А у 2017 – вступив до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Сім’я

Двічі одружений. Від першого шлюбу має сина. Друга дружина – Анна Малкіна, професорка політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Дмитро Добродомов з дружиною

Журналістська діяльність

Журналістом Добродомов став випадково. У 1998 році він прийшов до редакції газети "Експрес", щоб спробувати себе в журналістиці – і залишився працювати у виданні на десять років.

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Дмитро Добродомов пройшов шлях від журналіста до редактора. "Я пішов з газети вже у статусі першого заступника головного редактора. На той час у газеті працювало майже 400 людей. Це прекрасні роки. Це тисячі написаних матеріалів, статей. Це той період у житті, який згадуватимеш завжди,

– стверджує Добродомов.

У 2008 Дмитро Добродомов зібрав колектив однодумців для створення "Агенції журналістських розслідувань". Мета цього проекту – зробити журналістику інструментом для вирішення гострих соціальних проблем, а не лише джерелом інформації чи розваг. Головним майданчиком "Агенціїь" стала газета "Інформатор", яка швидко здобула популярність серед львів'ян. В "Інформаторі" Добродомов займав посаду відповідального редактора.

Головним жанром видання стали журналістські розслідування.Кілька років поспіль працю журналістів і редакторів відзначало професійне журі конкурсу "Честь професії".

Із 1 вересня 2010 року Дмитро Добродомов узявся за реалізацію нового амбітного проекту – створення нового регіонального телеканалу. Він зайняв посаду генерального продюсера телерадіокомпанії "МІСТ ТБ", яка врешті вийшла в ефір під логотипом телеканалу ZIK.

У 2012 році Дмитро Добродомов став володарем національної телевізійної премії "Телетріумф". Того ж 2012 року Дмитро Добродомов став генеральним директором медіа-холдингу ZIK, куди, окрім телеканалу з однойменною назвою, входить одна із найдавніших і найпопулярніша в Західній Україні інформаційна агенція "Західна інформаційна корпорація".

Навесні 2013 року Дмитро запустив в ефір телеканалу свій новий авторський проект – програму журналістських розслідувань "Народний контроль", гасло якої – стаття 5 Конституції України: "Єдиним джерелом влади в Україні є народ".



Дмитро Добродомов – ведучий телепрограми "Народний контроль"//Фото: ZIK

Із часом телевізійна програма переросла у громадсько-журналістський рух, який займається активною громадською діяльністю у Львові та області. Влітку 2014 року "Народний контроль" став одним із організаторів Центру забезпечення військових, що займається доставкою допомоги у зону АТО.

Громадсько-політична кар’єра

На початку 2000-х років був активним учасником протестних акцій "Україна без Кучми", "Хвиля свободи". У 2012 році Дмитро Добродомов балотувався до Верховної Ради у Сихівському виборчому окрузі № 115 у Львові. Зокрема, його кандидатуру висунула політична сила "УДАР Віталія Кличка".

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У 2014-му Дмитро Добродомов був обраний народним депутатом України у Сихівському виборчому окрузі № 115. Балотувався на виборах до парламенту як самовисуванець.

У 2014 році Дмитро Добродомов усе ж таки зміг перемогти на своєму окрузі та отримати депутатський мандат. На виборах заручився підтримкою Радикальної Партії Олега Ляшка та Блоку Петра Порошенка. Представляв фракцію БПП, однак вийшов із неї у червні 2015 року.

17 серпня 2015 року Добродомов заявив про намір балотуватися на посаду мера Львова. Він набрав майже 11% голосів.

19 жовтня на сайті "Народного контролю" було оприлюднено ці документи, включаючи звіт про використання та надходження коштів виборчого фонду, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання за 2014-й.

Дмитро Добродомов восени 2017 року разом з іншими депутатами зустрічав екс-очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі на кордоні з Польщею, коли той намагався потрапити в Україну після відмови у в’їзді. Після цього Добродомов декілька разів брав участь в акціях на захист скандального політика, а потім навіть влаштував мітинг під Верховною Радою за його закликом.

У Верховній Раді він є керівником міжфракційного об'єднання "Народний контроль" та секретарем Комітету з питань запобігання і протидії корупції. За час роботи парламантарієм він приймав участь у розробці більше 100 законопроектів та 31 правки.

27 жовтня 2018 року на з'їзді партії "Народний контроль" Добродомова висунули кандидатом на вибори президента України 31 березня 2019 року. 23 січня 2019 року Дмитро Добродомов подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на президентських виборах від партії "Громадський рух "Народний контроль".

Декларація кандидата у президенти

За 2017 рік нардеп Добродомов зареєстрував 728 069 тисяч гривень доходу. З них – 18 256 тисяч гривень депутату виплатила консультативна місія ЄС на навчальний візит у Стокгольм.

Серед активів нардепа – 280 192 тисяч гривень, 20 600 тисяч доларів та 13 007 тисяч євро. Гроші він зберігає на банківських рахунках, у готівці та у дорогоцінних металах.

У рідному Львові Добродомов зареєстрував дві квартири площею 139 та 54 квадратних метри. Ще одні апартаменти на майже 94 квадратних метри нардеп орендує в столиці.

Власної автівки в нього немає. З 2017 року він їздить на Skoda Octavia А5, яка належить громадянину України Борису Марченку.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.