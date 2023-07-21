Похищенного украинского журналиста Хилюка держат в России: возможно, в одной камере с Навальным

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, похищенный российскими военными в Киевской области более года назад, находится в одной из исправительных колоний Владимирской области России.

Согласно последней информации, полученной "Репортерами без границ", журналист Дмитрий Хилюк жив. В то же время Кремль отрицает, что держит его в плену.

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Организация убеждает, что располагает доказательствами того, что Дмитрий был насильственно похищен в Киевской области и вывезен в тюрьму к востоку от Москвы.

После нескольких месяцев поисков "Репортеры без границ" нашли след журналиста, арестованного в саду его семейного дома к Северу от Киева в марте 2022 года – менее чем через две недели после начала российского вторжения в Украину.

Год журналиста держали в СИЗО у границы

Журналист УНИАН покинул СИЗО №2 в Новозыбкове, небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, примерно 13 мая 2023 года,

– говорится в сообщении журналистов.

Он находился в этой тюрьме более года без правовых оснований, что задокументировано организацией с помощью нескольких неопубликованных свидетельств, подтверждающих его задержание.

Затем журналиста вывезли в одну из тюрем Владимирской области, расположенную в нескольких сотнях километров от Москвы.

Журналисту удалось отправить сообщение родным

В сообщении своей семье в начале июня Хилюк писал: "Я в порядке. Я вас люблю. Сообщите УНИАН, что я в тюрьме".

Дмитрия Хилюка также дважды видели в новой тюрьме в конце мая согласно анонминным источникам, с которыми "Репортеры без границ" встречались в июне 2022 года в Украине.

Важно! Эти показания являются еще одним доказательством пребывания журналиста Хилюка в плену, несмотря на то, что российские власти до сих пор отрицают его содержание или открытие против него судебного производства.

Удерживая этого украинского журналиста, не совершившего ни одного преступления, в тюрьме, Россия продолжает пренебрегать Женевской конвенцией. Использование гражданских лиц как военной добычи для "выбивания" информации или "промывания мозгов" дополняет длинный список зверств, совершенных с начала войны,

– подчеркнул Арно Фроже – руководитель отдела расследований "Репортеров без границ

Дмитрий Хилюк сейчас государственный заложник. Он должен быть уволен безоговорочно".

Журналист может быть в одной камере с Навальным

В Владимирской области насчитывается 14 следственных изоляторов.

По данным "Репортеров без границ", Дмитрий Хилюк содержится либо в исправительной колонии №7 (ВК-7) неподалеку от Коврова, либо в исправительной колонии №6 (ВК-6) в Мелехово. Последняя является тюрьмой строгого режима с очень плохой репутацией. В последние годы она стала печально известной из-за пребывания в ней Алексея Навального.

Один источник сообщил "Репортерам без границ", что слышал от бывших российских заключенных, что там также содержатся украинцы.

Тот факт, что в этой тюрьме удерживают украинских пленных подтвердили организации двое находившихся там военных, которые были освобождены. Однако они не смогли подтвердить пребывание Дмитрия Хилюка в этой тюрьме.

Отмечают, что в этой тюрьме содержится не менее 300 украинских военных и гражданских лиц. Условия содержания там не такие строгие, как у ВК-6, но они фиксировали несколько случаев пытки электрическим током и лишения пищи. Около 15 человек теснятся в камерах, рассчитанных на 8 человек.

Большинство пленных считаются "свидетелями", им не выдвигают никаких официальных обвинений и они не имеют доступа к адвокату.

Один из освобожденных из России украинских военных также сообщил, что во время задержания слышал, как "начальник колонии" объявил, что Ковров – это "их последняя тюрьма" и что украинцев "вскоре обменяют". Однако Хилюк все еще в плену.