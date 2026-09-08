Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Насколько россияне утратили интерес к пропагандистскому телевидению

За последний телесезон средний рейтинг программы Киселева "Вести недели" снизился на 8%.

А общая доля самой активной и "желательной" для политиков аудитории в возрасте 18–54 лет сократилась на 16,4% по сравнению с 2025 годом.

"Пострадали" и другие программы:

"Москва. Кремль. Путин" – на 26,2%;

"Итоги недели" на НТВ – на 23,9%;

"60 минут" – на 17,5%;

воскресная программа "Время" – на 15,8%.

Средний рейтинг самых известных политических медиапрограмм в прошлом сезоне снизился на 8,1%.

В СЗР пояснили, что россияне наконец-то "наелись" отечественного телевидения вместе с его пропагандистами.

Одной из главных причин падения рейтингов является психологическая усталость и выгорание населения от агрессивной риторики, звучавшей с экранов много лет. В то же время цифровизация старшего поколения в РФ дала людям возможность самостоятельно формировать собственную повестку дня для просмотра новостей и другого контента. Это значительно сократило армию зрителей российского ТВ, где реальность жизни далеко не всегда соответствует видению пропагандистов. То есть телевидение теряет монополию на информацию даже в России,

– отмечают в разведке.

Впрочем, потеря рейтингов на российском телевидении вовсе не означает, что программу закроют окончательно.

Кремлю будет трудно отказаться от такого мощного инструмента для "промывания мозгов" собственному населению.

Поэтому с начала сентября "Вести недели" будет вести новый пропагандист, а Киселев – новую программу, а также лишится поста генерального директора медиагруппы "Россия сегодня".

"Таким образом, кремлевские кураторы избавляются от своих "верных глашатаев" по принципу "своих не бросаем", – подытожили в СЗР.

К слову, Кремль усилил пропаганду в школах в новом учебном году. Там ввели 7 новых и обновленных пропагандистских инициатив.

В частности, Кремль существенно сокращает часы на изучение иностранных языков и обществознания, отдавая приоритет военной подготовке и идеологической обработке детей.