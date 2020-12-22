Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как в школах России усилили пропаганду?

Одно из главных изменений касается дальнейшего сокращения обществознания. Этот предмет полностью исключат из программы 8-го класса, а освободившееся учебное время перенаправят на изучение истории. Это означает сокращение внимания к праву, экономике и работе государственных институтов, которые ранее помогали ученикам критически оценивать решения властей.

Вместо этого ученики 8–9-х классов будут учиться по единым учебникам истории, подготовленным при участии российского пропагандиста Мединского. В этих книгах значительно больше внимания уделяется противостоянию с Западом, воспитанию "традиционных ценностей" и войне против Украины. Учебный год по истории для девятиклассников будет начинаться с обязательных уроков под названием "Россия – наше священное государство".

Изменения коснулись и младших классов, где в течение 5–7-го годов обучения количество уроков иностранного языка сократили с трех до двух в неделю. В то же время для пятиклассников во втором семестре вводится предмет "Духовно-нравственная культура России", призванный формировать идеологические ценности через изучение личностей военных и участников боевых действий.

Военную составляющую в системе образования также значительно усиливают путем реорганизации школьных дисциплин. Курс "Основы безопасности и защиты Родины" разделили на два обязательных предмета: безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку, на каждый из которых выделили по 34 часа. Кроме того, в школах вводят оценки за поведение и новую концепцию воспитания патриотически настроенной молодежи.

Подобные шаги стали продолжением системной политики, которую кремлевский режим проводит в учебных заведениях с начала полномасштабного вторжения. С 2022 года в российских школах уже появились обязательные "Беседы о важном", еженедельные церемонии поднятия флага, детское "движение первых" и должности советников директоров по воспитательной работе.

Напомним, ранее обществознание уже полностью исключили из учебной программы для 6–7-х классов. Теперь его присутствие сокращают еще на один год, окончательно освобождая часы для военной подготовки и государственной идеологии.