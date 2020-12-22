Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як в школах Росії посилили пропаганду?

Одна з головних змін стосується подальшого скорочення суспільствознавства. Цей предмет повністю приберуть із програми 8-го класу, а звільнений навчальний час передадуть на вивчення історії. Це означає зменшення уваги до права, економіки та роботи державних інституцій, що раніше допомагали учням критично оцінювати рішення влади.

Натомість учні 8 – 9-х класів навчатимуться за єдиними підручниками історії, підготовленими за участю російського пропагандиста Мединського. У цих книгах суттєво більше уваги приділено протистоянню із Заходом, вихованню "традиційних цінностей" та війні проти України. Навчальний рік з історії для дев'ятикласників починатиметься з обов'язкових уроків під назвою "росія – священна наша держава".

Зміни торкнулися і молодших класів, де впродовж 5 – 7-го років навчання кількість уроків іноземної мови скоротили з трьох до двох на тиждень. Водночас для п'ятикласників у другому семестрі вводять предмет "Духовно-моральна культура росії", який покликаний формувати ідеологічні цінності через вивчення постатей військових та учасників бойових дій.

Військову складову в освітній системі також значно посилюють шляхом реорганізації шкільних дисциплін. Курс "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділили на два обов'язкові предмети: безпеку життєдіяльності та початкову військову підготовку, на кожен з яких виділили по 34 години. Крім цього, у школах запроваджують оцінки за поведінку та нову концепцію виховання патріотично налаштованої молоді.

Подібні кроки стали продовженням системної політики, яку кремлівський режим проводить у закладах освіти від початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року в російських школах вже з'явилися обов'язкові "Розмови про важливе", щотижневі церемонії підняття прапора, дитячий "рух перших" та посади радників директорів із виховної роботи.

Нагадаємо, раніше суспільствознавство вже повністю вилучили з навчальної програми для 6–7-х класів. Тепер його присутність скорочують ще на один рік, остаточно звільняючи години для військової підготовки та державної ідеології.