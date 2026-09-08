Скандально известного российского пропагандиста Дмитрия Киселева снимают с эфира
Кремль снимает с эфира скандально известного российского пропагандиста и телеведущего Дмитрия Киселева. Причина этого вполне логична.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Насколько россияне утратили интерес к пропагандистскому телевидению
За последний телесезон средний рейтинг программы Киселева "Вести недели" снизился на 8%.
А общая доля самой активной и "желательной" для политиков аудитории в возрасте 18–54 лет сократилась на 16,4% по сравнению с 2025 годом.
"Пострадали" и другие программы:
- "Москва. Кремль. Путин" – на 26,2%;
- "Итоги недели" на НТВ – на 23,9%;
- "60 минут" – на 17,5%;
- воскресная программа "Время" – на 15,8%.
Средний рейтинг самых известных политических медиапрограмм в прошлом сезоне снизился на 8,1%.
В СЗР пояснили, что россияне наконец-то "наелись" отечественного телевидения вместе с его пропагандистами.
Одной из главных причин падения рейтингов является психологическая усталость и выгорание населения от агрессивной риторики, звучавшей с экранов много лет. В то же время цифровизация старшего поколения в РФ дала людям возможность самостоятельно формировать собственную повестку дня для просмотра новостей и другого контента. Это значительно сократило армию зрителей российского ТВ, где реальность жизни далеко не всегда соответствует видению пропагандистов. То есть телевидение теряет монополию на информацию даже в России,
– отмечают в разведке.
Впрочем, потеря рейтингов на российском телевидении вовсе не означает, что программу закроют окончательно.
Кремлю будет трудно отказаться от такого мощного инструмента для "промывания мозгов" собственному населению.
Поэтому с начала сентября "Вести недели" будет вести новый пропагандист, а Киселев – новую программу, а также лишится поста генерального директора медиагруппы "Россия сегодня".
"Таким образом, кремлевские кураторы избавляются от своих "верных глашатаев" по принципу "своих не бросаем", – подытожили в СЗР.
К слову, Кремль усилил пропаганду в школах в новом учебном году. Там ввели 7 новых и обновленных пропагандистских инициатив.
В частности, Кремль существенно сокращает часы на изучение иностранных языков и обществознания, отдавая приоритет военной подготовке и идеологической обработке детей.