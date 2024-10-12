В Кривом Роге похоронили экс-директора ЦГОКа Дмитрия Шевчика, которого нашли мертвым
Источник:"Первый городской. Кривой Рог"
В субботу, 12 октября, в Кривом Роге похоронили экс-директора ЦГОКа Дмитрия Шевчика. Он также был бывшим кандидатом в мэры Кривого Рога.
О смерти Дмитрия Шевчика стало известно 8 октября. Тело политика нашли на одной из баз отдыха в Криворожском районе.
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В Кривом Роге похоронили Дмитрия Шевчика
Проститься с Дмитрием Шевчиком пришли родные и близкие, бывшие коллеги и знакомые. Церемония прошла в Храме иконы Божьей Матери "Достойно есть".
Сообщается, что политика похоронят на кладбище "Всебратское" в Кривом Роге.
Он был очень человечный. Не верится, что так произошло. Светлая память!
– сказал Александр Макаренко, председатель городской организации профсоюза металлургов и горняков Украины.
В Кривом Роге попрощались с Дмитрием Шевчиком / Фото: "Первый городской. Кривой Рог"
Справка. В 2020 году Дмитрий Шевчик баллотировался в мэры Кривого Рога от "Слуги народа”. Тогда он проиграл Константину Павлову, которого также впоследствии нашли застреленным.
Ранее стало известно, что правоохранители зарегистрировали дело о смерти Дмитрия Шевчика с дополнительной квалификацией "самоубийство".