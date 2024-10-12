Про смерть Дмитра Шевчика стало відомо 8 жовтня. Тіло політика знайшли в одній із баз відпочинку у Криворізькому районі.

Читайте також Боровся з Вілкулом за мерство та очолював ЦГКЗ: біографія Дмитра Шевчика, якого знайшли мертвим

У Кривому Розі поховали Дмитра Шевчика

Попрощатися з Дмитром Шевчиком прийшли рідні та близькі, колишні колеги та знайомі. Церемонія пройшла у Храмі ікони Божої Матері "Достойно Є".

Повідомляється, що політика поховають на кладовищі "Всебратське" у Кривому Розі.

Він був дуже людяний. Не віриться, що так сталося. Світла пам'ять!

– сказав Олександр Макаренко, голова міської організації профспілки металургів та гірників України.

У Кривому Розі попрощалися з Дмитром Шевчиком / Фото: "Перший міський. Кривий Ріг"

Довідка. У 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від "Слуги народу”. Тоді він програв Костянтину Павлову, якого також згодом знайшли застреленим.

Раніше стало відомо, що правоохоронці зареєстрували справу щодо смерті Дмитра Шевчика із додатковою кваліфікацією "самогубство".