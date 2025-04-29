Нардеп-беглец Дмитрук гуляет по Лондону, надев рясу иподиакона

Беглый нардеп Артем Дмитрук был замечен в Лондоне. Так, он в рясе иподиакона гулял с семьей в Гайд-парке.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "Честно". Там также опубликовали соответствующее видео.

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Дмитрук засветился в Лондоне в рясе иподиакона

Народный депутат-беглец Артем Дмитрук, избранный в свое время от "Слуги народа", засветился в Лондоне: одетый в рясу иподиакона, он прогуливался с семьей в Гайд-парке. И это не первый эпизод с участием Дмитрука, который вызывает возмущение,

– говорится в сообщении.

Дмитрук гуляет по Лондону в рясе иподиакона: смотрите видео

Находясь за рубежом, Дмитрук активно появляется в эфирах кремлевского телеканала RT, где повторяет нарративы российской пропаганды – в частности, рассказывает о "пытках СБУ", "ликвидации деятелей" и перекладывает ответственность на украинскую власть.

Указывается, что за свою деятельность Дмитрук внесен в Реестр предателей Движения ЧЕСТНО. В частности, из-за:

Распространение российской пропаганды,

выступления на запрещенных российских телеканалах,

открытая критика ВСУ,

участие в пророссийских медиапроектах,

связи со священнослужителями УПЦ (МП), которых подозревают в госизмене.

Кроме этого, Дмитрук является фигурантом уголовных производств в Украине. Его подозревают в нападениях на граждан и покушении на похищение оружия. Сейчас он объявлен в розыск.