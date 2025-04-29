Нардеп-беглец Дмитрук гуляет по Лондону, надев рясу иподиакона
- Бывший народный депутат Украины Артем Дмитрук был замечен в Лондоне.
- В рясе иподиакона он прогуливался с семьей в Гайд-парке.
Беглый нардеп Артем Дмитрук был замечен в Лондоне. Так, он в рясе иподиакона гулял с семьей в Гайд-парке.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "Честно". Там также опубликовали соответствующее видео.
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Дмитрук засветился в Лондоне в рясе иподиакона
Народный депутат-беглец Артем Дмитрук, избранный в свое время от "Слуги народа", засветился в Лондоне: одетый в рясу иподиакона, он прогуливался с семьей в Гайд-парке. И это не первый эпизод с участием Дмитрука, который вызывает возмущение,
– говорится в сообщении.
Дмитрук гуляет по Лондону в рясе иподиакона: смотрите видео
Находясь за рубежом, Дмитрук активно появляется в эфирах кремлевского телеканала RT, где повторяет нарративы российской пропаганды – в частности, рассказывает о "пытках СБУ", "ликвидации деятелей" и перекладывает ответственность на украинскую власть.
Указывается, что за свою деятельность Дмитрук внесен в Реестр предателей Движения ЧЕСТНО. В частности, из-за:
- Распространение российской пропаганды,
- выступления на запрещенных российских телеканалах,
- открытая критика ВСУ,
- участие в пророссийских медиапроектах,
- связи со священнослужителями УПЦ (МП), которых подозревают в госизмене.
Кроме этого, Дмитрук является фигурантом уголовных производств в Украине. Его подозревают в нападениях на граждан и покушении на похищение оружия. Сейчас он объявлен в розыск.