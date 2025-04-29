Про це пише 24 Канал з посиланням на рух "Чесно". Там також опублікували відповідне відео.

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Дмитрук засвітився в Лондоні у рясі іподиякона

Народний депутат-утікач Артем Дмитрук, обраний свого часу від "Слуги народу", засвітився в Лондоні: вбраний у рясу іподиякона, він прогулювався з родиною в Гайд-парку. І це не перший епізод за участю Дмитрука, який викликає обурення,

– йдеться в повідомленні.

Дмитрук гуляє по Лондону в рясі іподиякона: дивіться відео

Перебуваючи за кордоном, Дмитрук активно з’являється в ефірах кремлівського телеканалу RT, де повторює наративи російської пропаганди – зокрема, розповідає про "катування СБУ", "ліквідацію діячів" та перекладає відповідальність на українську владу.

Вказується, що за свою діяльність Дмитрук внесений до Реєстру зрадників Руху ЧЕСНО. Зокрема, через:

Поширення російської пропаганди,

виступи на заборонених російських телеканалах,

відкрита критика ЗСУ,

участь у проросійських медіапроєктах,

зв’язки зі священнослужителями УПЦ (МП), яких підозрюють у держзраді.

Окрім цього, Дмитрук є фігурантом кримінальних проваджень в Україні. Його підозрюють у нападах на громадян та замаху на викрадення зброї. Наразі він оголошений у розшук.