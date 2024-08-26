В Раде говорят, что законных оснований забрать мандат у Дмитрука нет

Сейчас отсутствуют законные основания для отзыва полномочий народного депутата Артема Дмитрука. Однако его мандат может быть аннулирован при условии принятия судебного решения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок в эфире телемарафона. Если будет приговор суда, то парламент обязательно сделает лишит нардепа Дмитрука полномочий.

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Оснований для лишения полномочий нет

В этой конкретной ситуации есть ряд оснований, определенных Конституцией Украины, законом Украины, в соответствии с которыми можно лишить народного депутата полномочий. Среди таких оснований – приговор суда, которого пока по делу Дмитрука еще нет, лишение гражданства Украины, в случае наличия у депутата двойного гражданства, а также собственное заявление о сложении мандата или смерть. По состоянию на сегодня таких оснований по Дмитруку нет,

– сказал Евтушок.

По его словам, если будет вынесен судебный приговор, парламент непременно выполнит свой долг и лишит этого народного депутата полномочий.

Народный депутат сообщил, что, по его данным, Дмитрук официально не покидал страну, однако, как утверждают СМИ и источники, он незаконно уехал в Молдову.

"По состоянию на сейчас фиксируют, что он якобы находится в Риме", – отметил политик.

В ГБР подтвердили нелегальное пересечение границы Дмитруком

Как сообщает издание "Суспільне", в ГБР подтвердили, что нардеп Дмитрук нелегально пересек границу.

В то же время там отмечают, что пограничники проводят проверку, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах.

Важно! В пресс-службе Верховной рады сообщили, что Дмитрука за границу не направляли.