Народный депутат от партии “Голос” Ярослав Юрчишин рассказал 24 Каналу, что сейчас есть определенная проблема с закрытостью работы Верховной Рады. Поэтому часто решения, которые должны приниматься, принимаются с опозданием.

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Вполне логично, что когда человек убегает из страны, против него открывают уголовное производство, то на следующий день фракция, которая делегировала этого человека в комитет, или непосредственно председатель комитета, должны ходатайствовать об отзыве такого человека.

Мы не можем в соответствии с Конституцией и законодательством Украины лишить мандата до момента пока не вступит в силу приговор по уголовному делу. Но отстранить от работы в комитете точно можем,

– отметил Ярослав Юрчишин.

Наиболее специфическое в этих двух делах то, что Одарченко был обвинен в коррупции, в частности в подкупе экс-главы Госагентства восстановления Мустафы Найема. При этом оставался членом антикоррупционного комитета.

Против Артема Дмитрука, который также сбежал за границу, открыто уголовное дело по факту избиения. Хотя еще до 10 октября он был членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Говорится о структуре, которая осуществляет парламентский контроль над правоохранительными органами.

Конечно, эти решения надо было принять гораздо раньше. Это то, что мы можем. Но есть гарантии депутатской деятельности, которые прописаны на уровне законов, Конституции, и есть исключительный перечень, на основе чего можно лишить мандата, чтобы человек больше не имел никакого тождества с Верховной Радой. С этим значительно сложнее,

– подытожил народный депутат.

Напомним, что Артем Дмитрук 7 октября в онлайн-режиме еще голосовал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности. При этом он живет в Великобритании, куда переехал после незаконного бегства из Украины.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Одарченко находится в Румынии, где ему предоставили временную защиту. В Украине его обвиняют в коррупции, впрочем отпустили из-под стражи под залог. Он трижды не явился на слушания, а впоследствии стало известно, что депутат сбежал за границу.