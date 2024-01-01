Днем 1 января оккупанты атаковали 10 "Шахедами": сколько уничтожили
Источник:Воздушные силы
В первый день Нового года оккупанты ударили по Украине дронами-камикадзе. В воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось ликвидировать.
Враг начал дроновую атаку около 14:00. В ряде областей звучала воздушная тревога.
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Сбили почти все
В Воздушных силах сообщили, что противник атаковал Украину 10 "Шахедами" с севера. Силам ПВО удалось уничтожить 9 вражеских беспилотников.
Кроме того, на восточном направлении защитники "приземлили" одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Как отработала украинская ПВО / Фото Воздушные силы
Под ударом россиян были Киевщина и Сумщина: есть погибшие
Около 15:00 беспилотники атаковали Эсманскую общину в Сумской области. Один из дронов попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом. Его 52-летняя жительница получила тяжелые ранения и впоследствии умерла в больнице.
Также известно, что из-под завалов дома получили тело 40-летнего мужчины. Еще одна женщина травмирована.
Спасатели рассказали, что для разбора завалов пришлось привлекать инженерную технику, настолько сильны разрушения дома. На видео распространенном ГСЧП видно, что у здания фактически нет середины.
Местные власти рассказали, что в целом над областью силы ПВО сбили два "Шахеда".
В Киевской области, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Обломки сбитых беспилотников упали в нескольких населённых пунктах двух районов области. Повреждены 4 частных дома и 4 легковых автомобиля. В ОВА уточнили, что в общем тревога в области продолжалась 2,5 часа.
Россияне запустили днем "Шахеды": что известно об атаке 1 января
- Около 14:00 Воздушные силы предупредили об угрозе БПЛА Сумской области. Беспилотники двигались в южном и южном – западном направлениях.
- Впоследствии стало известно, что одна группа "Шахедов" находится в Глуховском районе Сумщины, а еще две – на Полтавщине.
- Позже Воздушные силы сообщили, что в Киевскую область держат курс две группы беспилотников – с территории Черкасщины и Полтавщины. Под угрозой находились Переяслав – Хмельницкий район области, Бориспольский район, а также Васильков. В столице были слышны взрывы – велась работа ПВО.
- Только в пол шестого тревогу по беспилотникам отменили.