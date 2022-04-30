Днем значительно потеплеет, но ночи – холодные: прогноз погоды на 1 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 1 мая, будет солнечной и теплой. Дождей в первый день месяца не прогнозируют.
Почти во всех регионах Украины температура воздуха будет +15...+17 градусов. Только в Киеве холоднее – +13…+15.
Интересно Лето в Украине будет ежегодно становиться жарче, – климатолог
На северо-востоке тоже несколько свежее. Сумщина, Полтавщина, Харьковщина – +11…+14 градусов.
Ночью еще холодно
Ночи будут холодными, показатели столбиков термометров опустятся до +4...+6. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в окрестностях столицы ночью даже есть вероятность незначительных заморозков.
Ночи еще остаются холодными, никак не дадут нашим домам немного прогреться и поменять эклектическую фэшн-конструкцию из толстых брюк,
– добавила синоптик.
Однако осадков не будет. Лишь иногда небо может затянуть облаками.
Погода в городах Украины 28 апреля
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +13...+15
Погода 1 мая / Карта Укргидрометцентра