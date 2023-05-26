Повреждены дома и авто: какие последствия атаки на Днепр и сколько ракет удалось сбить
Источник:Сергей Лысак
Ночью 26 мая российские террористы снова пытались атаковать территорию Украины крылатыми ракетами и "Шахедами". Громко этой ночью было и в Днепропетровской области.
Глава ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях атаки. Предварительно, есть пострадавший.
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Что известно о разрушениях
В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. В результате попадания повреждены 2 жилых дома и 2 авто. Кроме того, на двух частных предприятиях произошло возгорание, которое оперативно обуздали спасатели.
Также разрушения потерпела АЗС, а ее работник получил ранения. Ему уже оказали медпомощь – будет лечиться дома.
Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото с телеграма Лисака
Серьезно разрушилось также транспортное предприятие. Русские ночью в который раз обстреляли из БПЛА Марганецкую общину. К счастью, обошлось без жертв.
Сколько вражеских целей удалось уничтожить
По данным ОВА, ночью оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспия.
Предварительно военные воздушного командования "Восток" этой ночью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов" над Днепропетровской областью.
Лисак также призвал дождаться официальной информации от Воздушных сил.
Россия атаковала Киев: что известно
- Глава КМВА Сергей Попко отметил, что, предварительно, удалось уничтожить все крылатые ракеты, запущенные врагом. Ими российские захватчики били из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Как впоследствии стало известно, в Оболонском районе упали обломки, повреждена крыша одного из ТРЦ – без возгорания и критических разрушений. Кроме того, в другой части района повреждены находящиеся на стоянке автомобили.
- Также падение обломка на частный дом было зафиксировано в Шевченковском районе. В результате повреждены крыша и окно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.