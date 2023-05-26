Повреждены дома и авто: какие последствия атаки на Днепр и сколько ракет удалось сбить

Ночью 26 мая российские террористы снова пытались атаковать территорию Украины крылатыми ракетами и "Шахедами". Громко этой ночью было и в Днепропетровской области.

Глава ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях атаки. Предварительно, есть пострадавший.

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Что известно о разрушениях

В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. В результате попадания повреждены 2 жилых дома и 2 авто. Кроме того, на двух частных предприятиях произошло возгорание, которое оперативно обуздали спасатели.

Также разрушения потерпела АЗС, а ее работник получил ранения. Ему уже оказали медпомощь – будет лечиться дома.

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото с телеграма Лисака

Серьезно разрушилось также транспортное предприятие. Русские ночью в который раз обстреляли из БПЛА Марганецкую общину. К счастью, обошлось без жертв.

Сколько вражеских целей удалось уничтожить

По данным ОВА, ночью оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспия.

Предварительно военные воздушного командования "Восток" этой ночью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов" над Днепропетровской областью.

Лисак также призвал дождаться официальной информации от Воздушных сил.

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