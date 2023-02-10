Видео наши бойцы обнародовали на рассвете 10 февраля. На кадрах заметно, как пылает вражеская техника.
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Что известно об уничтожении вражеских дронов
Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело. Подробности позже,
– сообщили в оперативном командовании "Восток".
Более того, наши военные также добавили видео, на котором заметно, как пылают сбитые в полночь против 10 февраля "Шахиды".
Как пылают вражеские "Шахиды": смотрите видео
"Держим строй, приближаем Победу!" – отметили украинские военнослужащие.
Что известно о вражеских дронах
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 8 февраля, что россияне не запускают "Шахиды" по Украине в последние недели, ведь боятся нашего оружия. Следует заметить, что прошлые атаки врага были неудачными.
- По словам спикера, враги боятся немецких самоходных зенитных установок Gepard, французских САУ Caesar, зенитно-ракетных комплектов, в том числе и БУКов, С-300, а также мобильных огневых групп.
- Однако Юрий Игнат объяснил, что оккупанты дальше хотят построить завод по производству дронов на своей территории где-то в глубине России. Более того, по данным ISW, российские оккупанты могут использовать завод по производству иранских дронов в Таджикистане.