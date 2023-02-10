Видео наши бойцы обнародовали на рассвете 10 февраля. На кадрах заметно, как пылает вражеская техника.

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Что известно об уничтожении вражеских дронов

Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело. Подробности позже,

– сообщили в оперативном командовании "Восток".

Более того, наши военные также добавили видео, на котором заметно, как пылают сбитые в полночь против 10 февраля "Шахиды".

Как пылают вражеские "Шахиды": смотрите видео

"Держим строй, приближаем Победу!" – отметили украинские военнослужащие.

Что известно о вражеских дронах