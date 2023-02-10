Відео наші бійці оприлюднили вдосвіта 10 лютого. На кадрах помітно, як палає ворожа техніка.
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Що відомо про знищення ворожих дронів
Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло. Подробиці пізніше,
– повідомили в оперативному командуванні "Схід".
Ба більше, наші військові також додали відео, на якому помітно, як палають збиті опівночі проти 10 лютого "Шахіди".
Як палають ворожі "Шахіди": дивіться відео
"Тримаємо стрій, наближаємо Перемогу!" – зауважили українські військовослужбовці.
Що відомо про ворожі дрони
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 8 лютого, що росіяни не запускають "Шахіди" по Україні останніми тижнями, адже бояться нашої зброї. Варто зауважити, що минулі атаки ворога були невдалі.
- За словами речника, вороги бояться німецьких самохідних зенітних установок Gepard, французьких САУ Caesar, зенітно-ракетних комплектів, зокрема і БУКів, С-300, а також мобільних вогневих груп.
- Однак Юрій Ігнат пояснив, що окупанти далі хочуть збудувати завод з виробництва дронів на своїй території десь в глибині Росії. Ба більше, за даними ISW, російські окупанти можуть використовувати завод із виробництва іранських дронів в Таджикистані.