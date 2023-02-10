Відео наші бійці оприлюднили вдосвіта 10 лютого. На кадрах помітно, як палає ворожа техніка.

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Що відомо про знищення ворожих дронів

Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло. Подробиці пізніше,

– повідомили в оперативному командуванні "Схід".

Ба більше, наші військові також додали відео, на якому помітно, як палають збиті опівночі проти 10 лютого "Шахіди".

Як палають ворожі "Шахіди": дивіться відео

"Тримаємо стрій, наближаємо Перемогу!" – зауважили українські військовослужбовці.

Що відомо про ворожі дрони