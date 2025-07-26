Россия атаковала Днепр и Каменское: погиб человек, есть пострадавшие

Российская армия не прекращает террор украинских городов. Так, ночью 26 июля оккупанты атаковали Днепр и Каменское, что в Днепропетровской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные власти.

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Что известно о последствиях атаки на Днепр и Каменское?

Вражеские силы атаковали Кам'каменское ночью 26 июля. Тогда глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Он отметил, что противник совершил ракетную атаку.

Городской голова Андрей Белоусов отметил, что в результате ракетной атаки произошел пожар.

"Пожалуйста, придерживайтесь информационной тишины. Официальные сообщения и детали – позже", – написал он.

Добавим, что под атакой также оказалось Днепр. Так, ночью там раздавались взрывы. По данным городского головы Филатова, в результате атаки есть погибший.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", – сообщил в 6:37 мэр Борис Филатов.

Добавим, что в Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки в Днепре погиб мужчина. Также, он указал, что пострадала женщина.

Изуродована многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке – загорелись авто,

– информировал глава ОВА.

Он также отметил, что зафиксировано несколько возгораний – и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.

Погиб один человек, еще 4 получили ранения.

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К слову, этой ночью Шосткинская область была под массированной атакой врага, о чем сообщил глава Сумской ОВА Григоров.

Россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.

Он сообщил, что зафиксированы повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.