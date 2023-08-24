Атака России на Днепр, гибель Пригожина: хронология 547 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 18 месяцев. В День Независимости оккупанты в очередной раз атаковали наше государство. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

О последствиях российской атаки, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинцев против агрессора и главных событиях 24 августа пишет 24 Канал.

Обратите внимание Тот, кто готовил войну. Как Кремль задолго до 2014 планировал разделение Украины

Самолет Пригожина накануне ремонтировали. Об этом рассказали родственники погибшей бортпроводницы Кристины Распоповой.Глава ОВА сообщил, что россияне ударили по Днепру. Был прилет. Сергей Лысак написал, что есть пострадавшие.Financial Time со ссылкой на американского чиновника пишет, что самолет Пригожина могла сбить российская ПВО.Воздушные Силы сообщили, что в Днепропетровской области работает ПВО.В Днепре прогремели мощные взрывы. Накануне в 01:48 там объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. Также писали об угрозе баллистики.В оккупированной Чаплинке отмечают День Независимости. На обнародованном видео видно, как люди установили табличку, в цветах Государственного Флага. На ней написано "Чаплинка – Украина!".Пока в Тверской области пылали обломки самолета Пригожина, Владимир Путин якобы находился в Курске. Там праздновали 80-летие победы в Курской битве.Борт, на котором летел Пригожин, "резко снизился" перед тем, как упал и разбился. Более того, самолет вообще исчез с радаров перед тем, как произошла катастрофа.В Киеве почти в полночь 24 августа раздались взрывы. В одном из районов столицы жители решили позапускать салюты.Ко Дню Независимости Украины некоторые города уже украсили свои здания национальными цветами. В частности, это сделали в Киеве и в Харькове.РосСМИ пишут, что некоторые источники, близкие к Владимиру Путину, "не очень удивились" падению самолета Пригожина. В то же время, тех, кто был заинтересован в гибели основателя ЧВК "Вагнера", не называют.В Санкт-Петербурге на здании центра вагнеровцев зажгли своеобразный "крест".Владимир Зеленский вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов – "Да Винчи".На месте падения самолета Пригожин завершили поисковую операцию. Все 10 тел обнаружили.Светлана Тихановская заявила, что Пригожин был убийцей и именно таким его нужно запомнить. Также отметила, что в Беларуси по нему не будут скучать.Президент США отреагировал на авиакатастрофу. Джо Байден заявил, что не удивлен случившимся.Российские пропагандисты обвинили в убийстве Пригожина украинские спецслужбы. Тем временем "провагнеровские" каналы пишут, что это работа ПВО.Советник руководителя ОП отреагировал на падение самолета Пригожина. Михаил Подоляк подчеркнул, что главарь вагнеровцев подписал себе смертный приговор, когда поверил Владимиру Путину после мятежа. Также добавил, что быстрое подтверждение смерти выглядит странно.Российских наемников из ЧВК "Вагнер" якобы "эвакуируют" из Беларуси. Интересно, что вагнеровцы имеют свой план на случай смерти Пригожина.