Про наслідки російської атаки, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українців проти агресора та головні події 24 серпня пише 24 Канал. Зверніть увагуТой, хто готував війну․ Як Кремль задовго до 2014-го планував розділення України 03:56Літак Пригожина напередодні ремонтували. Про це розповіли родичі бортпровідниці Христини Распопової, яка також загинула. 03:35 Очільник ОВА повідомив, що росіяни вдарили по Дніпру. Був приліт. Сергій Лисак зазначив, що є постраждалі. 03:10Financial Time з посиланням на американського чиновника пише, що літак Пригожина могла збити російська ППО. 02:41 Повітряні Сили повідомили, що на Дніпропетровщині працює ППО. 02:30 У Дніпрі пролунали потужні вибухи. Напередодні, о 01:48там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Також писали про загрозу балістики. 02:32В окупованій Чаплинці відзначають День Незалежності. На оприлюдненому відео видно, як люди встановили табличку, в кольорах Державного Прапора. На ній написано "Чаплинка – Україна!". 02:24Поки у Тверській області палали уламки літака Пригожина, Владімір Путін нібито був у Курську. Там святкували 80-річння перемоги в Курській битві. 02:05Борт, на якому летів Пригожин, "різко знизився" перед тим, як упав і розбився. Ба більше, літак взагалі зник з радарів перед тим, як сталася катастрофа. 02:03У Києві майже опівночі 24 серпня пролунали вибухи. В одному з районів столиці мешканці вирішили позапускати салюти. 02:01До Дня Незалежності України деякі міста вже прикрасили свої будівлі національними кольорами. Зокрема, це зробили у Києві та Харкові. 01:33РосЗМІ пишуть, що деякі джерела, близькі до Владіміра Путіна, "не дуже здивувалися" падінню літака Пригожина. Водночас тих, хто був зацікавлений у загибелі засновника ПВК "Вагнера", не називають. 01:22 У Санкт-Петербурзі на будівлі центру вагнерівців запалили своєрідний "хрест". 01:10 Володимир Зеленський вручиввідзнаки "Національна легенда України". Серед лауреатів – "Да Вінчі". 01:09На місці падіння літака Пригожина завершили пошукову операцію. Усі 10 тілзнайшли. 00:49Світлана Тихановська заявила, що Пригожин був вбивцею та саме таким його потрібно запам'ятати. Також зазначила, що в Білорусі за ним не сумуватимуть. 00:31Президент США відреагував на авіакатастрофу. Джо Байден заявив, що не здивований тим, що трапилося. 00:29 Російські пропагандисти звинуватили у вбивстві Пригожина українські спецслужби. Тим часом "провагнерівські" канали пишуть, що це робота ППО. 00:08 Радник керівника ОП відреагував на падіння літака Пригожина. Михайло Подоляк наголосив, що ватажок вагнерівцівпідписав собі смертний вирок, коли повіривВладіміру Путіну після заколоту. Також додав, щошвидке підтвердження смерті має дивний вигляд. 00:06Російських найманців з ПВК "Вагнер" нібито "евакуюють" з Білорусі. Цікаво, що вагнерівці мають власний план на випадок смерті Пригожина.