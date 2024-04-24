Вода достигла рекордной отметки: в весеннем Киеве Днепр вышел из берегов
Источник:КГВА
Столицу Украины охватило масштабное половодье, затопив, в частности, Гидропарк и Муромец. Уровень Днепра достиг исторической отметки, но серьезной угрозы для города нет.
Собственно, вода в Днепре не унимается по состоянию на 24 апреля, затапливая столичные парки и набережные. Киевская городская военная администрация предупреждает о новом рекорде уровня воды, который достиг 644 сантиметров над нулевой отметкой.
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Половодье в столице: Днепр вышел из берегов
По словам Сергея Попка, начальника КГВА, нынешнее половодье в Киеве установило новый рекорд. Он заявил, что за последние сутки вода поднялась еще на 8 сантиметров, но несмотря на это, столица остается в безопасности.
Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается,
– успокаивает Попко.
Несмотря на впечатляющие кадры затопленных зон, власть уверяет: ситуация – под контролем. Городские службы продолжают работу по мониторингу уровня воды и принимают необходимые меры для предотвращения возможных негативных последствий.
В Киеве рекордный уровень воды на Днепре / Фото КГВА
Отдельные районы столицы затопило: смотрите видео КГВА
Что такое половодьеЭто периодическое повышение уровня воды в реках, которое превышает средний уровень на определенном участке водоема. Соответствующее явление обычно происходит в результате интенсивных осадков, таяния снега или ледников, хотя оно также может возникать из-за изменений климата или гидрологических перемен, вызванных человеческой деятельностью. В случае с Киевом и Днепром – водополье является сезонным, то есть весенним.
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Что делать, когда поднимается уровень воды
Если вы оказались в зоне, где возможно половодье, важно придерживаться следующих рекомендаций:
- следите за официальными сообщениями местных властей и соответствующих служб, чтобы быть в курсе ситуации;
- подготовьте экстренный набор, который должен включать запас воды, еды, лекарства, средства гигиены и важные документы;
- в случае эвакуации следуйте указаниям официальных органов и используйте рекомендованные маршруты для выезда;
- если вы оставляете свой дом, отключите электричество, газ и воду, чтобы предотвратить возможные повреждения или аварии;
- после паводка, прежде чем возвращаться домой, убедитесь, что это безопасно, и обратитесь к властям в случае повреждения дома.