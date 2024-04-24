Вода достигла рекордной отметки: в весеннем Киеве Днепр вышел из берегов

Столицу Украины охватило масштабное половодье, затопив, в частности, Гидропарк и Муромец. Уровень Днепра достиг исторической отметки, но серьезной угрозы для города нет.

Собственно, вода в Днепре не унимается по состоянию на 24 апреля, затапливая столичные парки и набережные. Киевская городская военная администрация предупреждает о новом рекорде уровня воды, который достиг 644 сантиметров над нулевой отметкой.

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Половодье в столице: Днепр вышел из берегов

По словам Сергея Попка, начальника КГВА, нынешнее половодье в Киеве установило новый рекорд. Он заявил, что за последние сутки вода поднялась еще на 8 сантиметров, но несмотря на это, столица остается в безопасности.

Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается,

– успокаивает Попко.

Несмотря на впечатляющие кадры затопленных зон, власть уверяет: ситуация – под контролем. Городские службы продолжают работу по мониторингу уровня воды и принимают необходимые меры для предотвращения возможных негативных последствий.

В Киеве рекордный уровень воды на Днепре / Фото КГВА

Река Днепр вышла из берегов и затопила зоны именно в столичном Гидропарке, парке Муромец, набережной на Оболони и улице Никольско-Слободская.

Отдельные районы столицы затопило: смотрите видео КГВА

Что такое половодье Это периодическое повышение уровня воды в реках, которое превышает средний уровень на определенном участке водоема. Соответствующее явление обычно происходит в результате интенсивных осадков, таяния снега или ледников, хотя оно также может возникать из-за изменений климата или гидрологических перемен, вызванных человеческой деятельностью. В случае с Киевом и Днепром – водополье является сезонным, то есть весенним.

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Что делать, когда поднимается уровень воды

Если вы оказались в зоне, где возможно половодье, важно придерживаться следующих рекомендаций: