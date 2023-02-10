Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов в 12:45. Он отметил, что графики отключений света для жителей плановые.
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"Благодаря знаменитым ПВО, все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме с определенными контролируемыми ограничениями. Приняли решение остановить работу электротранспорта и внешнего освещения. Надеюсь, что уже завтра заработаем снова. Не забываем помогать ВСУ и донатить волонтерам!", – написал Филатов.
Атака дронами
Россияне в ночь на 10 февраля атаковали Днепр дронами-камикадзе. Об этом рассказали в воздушном командовании "Восток" и опубликовали видео уничтожение враждебных целей.
В Криворожском районе враг попал в объект энергетической инфраструктуры. Там возникли серьезные разрушения. Россияне ранили 46-летнего работника предприятия. Кроме этого, обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома в Песчанской общине. Там возник пожар. Люди не получили ранения.
Массированные обстрелы Украины 10 февраля: последние новости
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что после ракетных атак есть жертвы.
- С вечера 9 февраля Россия по состоянию на 14:30 10 февраля выпустила по Украине 71 ракету. Силы ПВО ликвидировали 61 ракету и 5 иранских дронов
- В ДТЭК сообщили, что враги обстреляли 4 теплоэлектростанции. Известно о двух пострадавших энергетиках.