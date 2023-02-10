Про це написав міський голова Дніпра Борис Філатов о 12:45. Він зазначив, що графіки відключень світла для мешканців є плановими.

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"Завдяки славетним ППО, наразі всі системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі з певними контрольованими обмеженнями. Ухвалили рішення зупинити роботу електротранспорту та зовнішнього освітлення. Сподіваюсь, що вже завтра запрацюємо знову. Не забуваємо допомагати ЗСУ та донатити волонтерам!", – написав Філатов.

Атака дронами

Росіяни у ніч на 10 лютого атакували Дніпро дронами-камікадзе. Про це розповіли у повітряному командуванні "Схід" та опублікували відео знищення ворожих цілей.

У Криворізькому районі ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там виникли серйозні руйнування. Росіяни поранили 46-річного працівника підприємства. Крім цього, уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку у Піщанській громаді. Там виникла пожежа. Люди не отримали поранень.

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