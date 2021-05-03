Детская машинка сбила человека в Днепре: бабушку забрала скорая
В парке "Зеленый гай" в Днепре 2 апреля детский автомобиль с ребенком за рулем сбил пожилую женщину. В результате ее забрала скорая с переломом руки.
Источник:"Информатор"
Это случилось примерно в 5 часов вечера. Сделал ли ребенок это специально – пока неизвестно.
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Что еще известно об этом инциденте
- Женщину отвезли в 7 клиническую больницу Днепра.
- Впоследствии на место, где это произошло пришли родные потерпевшей.
- Они начали конфликт с владельцами этих машинок.
- Из-за этого туда вызвали милицию.
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