В парке "Зеленый гай" в Днепре 2 апреля детский автомобиль с ребенком за рулем сбил пожилую женщину. В результате ее забрала скорая с переломом руки.

Это случилось примерно в 5 часов вечера. Сделал ли ребенок это специально – пока неизвестно. К теме В Харькове на мужчину упал светофор: видео с места инцидента Что еще известно об этом инциденте Женщину отвезли в 7 клиническую больницу Днепра.

Впоследствии на место, где это произошло пришли родные потерпевшей.

Они начали конфликт с владельцами этих машинок.

Из-за этого туда вызвали милицию. Обратите внимание! В Днепре на перекрестке улицы 15 апреля грузовик с краном наехал на пожилую женщину. Пострадавшую забрала скорая помощь и у нее обнаружили травмы руки.