В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы
Утром 17 ноября оккупанты атакуют Украину ракетами и "Шахедами". Взрывы слышали и в Днепре и Кривом Роге.
Воздушная тревога на 7:00 17 ноября продолжается на территории всей Украины. 24 Канал пишет, что власти призвали находиться в укрытиях.
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Что известно об атаке на Днепр и Кривой Рог
В Днепре и Кривом Роге слышны звуки взрывов,
– сообщило Суспильне в 6:59 27 ноября.
Повторные взрывы в Кривом Роге на Днепропетровщине услышали ориентировочно в 7:18. Впоследствии, в 7:25 17 ноября, взрывы услышали в пригороде Днепра.
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что из-за обстрелов экстренные обесточивания применили в Киеве, Киевской области, Донецкой и Днепропетровской, информирует ДТЭК.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что происходит очередная массированная атака на энергосистему.
По словам чиновника, Россия атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,
– пояснил министр.
Он добавил, что там, где возможно, спасатели и энергетики уже ликвидируют последствия обстрела России.