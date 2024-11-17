В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы

Утром 17 ноября оккупанты атакуют Украину ракетами и "Шахедами". Взрывы слышали и в Днепре и Кривом Роге.

Воздушная тревога на 7:00 17 ноября продолжается на территории всей Украины. 24 Канал пишет, что власти призвали находиться в укрытиях.

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Что известно об атаке на Днепр и Кривой Рог

В Днепре и Кривом Роге слышны звуки взрывов,

– сообщило Суспильне в 6:59 27 ноября.

Повторные взрывы в Кривом Роге на Днепропетровщине услышали ориентировочно в 7:18. Впоследствии, в 7:25 17 ноября, взрывы услышали в пригороде Днепра.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что из-за обстрелов экстренные обесточивания применили в Киеве, Киевской области, Донецкой и Днепропетровской, информирует ДТЭК.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что происходит очередная массированная атака на энергосистему.

По словам чиновника, Россия атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,

– пояснил министр.

Он добавил, что там, где возможно, спасатели и энергетики уже ликвидируют последствия обстрела России.