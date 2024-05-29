В Днепре новый скандал с представителями ТЦК: мужчина сбежал из авто с велосипедом
Источник:Днепропетровский областной ТЦК и СП
В Днепре 28 мая произошел инцидент между мужчиной и представителями местного ТЦК и СП. Днепрянин вылез из авто через окно и убежал вместе с велосипедом.
В сети распространили видео с соответствующим инцидентом. В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки уже отреагировали на эту ситуацию.
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В Днепре мужчина сбежал через окно из авто сотрудников ТЦК
В местных телеграм-каналах распространяли видео, на котором мужчина вылезает из автомобиля ТЦК через окно, забирает свой велосипед из багажника и убегает. На видео можно увидеть, что мужчину даже никто не пытался остановить.
В Днепре мужчина вылез из автомобиля через окно и сбежал от сотрудников ТЦК и СП: смотрите видео
В Днепропетровском областном ТЦК отметили, что это событие произошло 28 мая. Военнослужащие установили, что мужчина не обновлял свои данные в ТЦК и СП, после чего ему было предложено проехать в районный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации для обновления своих данных. Также днепрянина могли привлечь к административной ответственности после установления факта и всех обстоятельств нарушения им законодательства о воинском учете.
После того как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто – без объяснений причин такой реакции,
– написали в Днепропетровском областном ТЦК.
По словам представителей территориального центра комплектования, "никаких мер психологического, физического принуждения или воздействия к этому гражданину со стороны военнослужащих не применялось". В то же время в ТЦК подчеркнули, что в отношении гражданина принимаются "все необходимые меры для надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства".
Ранее был скандал в ТЦК в Киевской области
- Журналистка Александра Захарова 26 мая рассказала, что в пригороде Киева патрульные задержали мужчину до комендантского часа и доставили его в ТЦК. По ее словам, у мужчины отобрали телефон, когда тот пытался связаться с юристом.
- По словам медийщицы, когда для выяснения ситуации на место происшествия выехала адвокат и следственная группа, выяснилось, что парень порезал себе вены. Поэтому, как рассказала Захарова, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его якобы выбросили на улице в Вишневом.
- В то же время в Киевском областном ТЦК и СП рассказали, что мужчину задержали все же уже во время комендантского часа. Там также заверили, что во время пребывания гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП.