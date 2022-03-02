В Днепре объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие
2 марта 2022 , 08:06Читати новину українською
В Днепре объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно бежать в укрытие, ведь есть угроза авиаудара.
Воздушную тревогу в Днепре объявили примерно в 08:04.
Важно Баррикады из мешков: в Днепре готовятся "встречать" врага
Если включили сирены, нужно
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в доме и уплотнить их;
- уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.
В то же время заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб сообщила, что по состоянию на утро 2 марта ни одного оккупанта на Днепропетровщине нет.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!