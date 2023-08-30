Через несколько дней должно было исполниться 39 лет: известна личность убитого в Днепре водителя

К вечеру 29 августа в Днепре произошла стрельба. Патрульный полицейский открыл огонь по водителю иномарки после того, как он набросился на его коллегу. Уже известна личность убитого.

В сети установили, кем был убитый житель Днепра. Как выяснилось, мужчине через несколько дней должно было исполниться 39 лет.

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Что известно об убитом водителе

Как отмечают местные СМИ и паблики, водителем Jaguar был Джумбери Силогава Джумберович. Мужчине было 38 лет и жил он в Днепре. Он родился 1 сентября 1984 года.

СМИ пишут, что во время инцидента он в автомобиле находился с женщиной и двумя детьми. Не исключаем, что речь идет о его жене и сыновьях. Фото с последними украшает его аватарку в социальной сети фейсбук.



У Джумбери Силогавы было двое сыновей / Фото из личного архива

Правоохранитель застрелил водителя в Днепре: что известно