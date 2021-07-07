Спасал воинов: в Днепре простились с погибшим на Донбассе военным медиком Письменным
7 июля 2021 , 16:46Читати новину українською
Источник:"Днепр TV"
В Днепре 7 июля простились с украинским героем – медиком Юрием Письменным. Он погиб на Донбассе 4 июля, когда оккупанты обстреляли позиции ВСУ.
Сначала героя отпели в местном соборе. Затем Письменному отдали последний почет на Аллее Героев возле Днепропетровской областной администрации.
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Причиной смерти медика стало ранение обломками от вражеского снаряда. Боевики открыли огонь среди бела дня.
Прощание с Юрием Письменным / "Днепр TV"
Воспоминания собратьев
- Начальник медицинской службы 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказал, что за годы пребывания на Донбассе Письменный спас жизни десяткам воинов.
- Собратья называли Письменного отцом. Он всегда сам выезжал к раненым и беспокоился за них даже тогда, когда люди уже попадали в госпиталь.
- Коллега погибшего героя Валерия рассказала, что "я его даже начальником не могу назвать – отец и все: и поддержит, и поругает, и научит".
- По словам собратьев Письменного, их батальон осиротел.
Жизненный путь героя
- Письменный родился 4 марта 1962 года.
- Жил в Днепре, окончил местный медицинский институт.
- На Донбасс попал в 2016 году как медик-волонтер.
- В 2018 году призывался в ряды ВСУ.
- За неделю до гибели получил воинское звание "капитан".