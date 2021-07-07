Спасал воинов: в Днепре простились с погибшим на Донбассе военным медиком Письменным

7 июля 2021 , 16:46
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Источник:

"Днепр TV"

В Днепре 7 июля простились с украинским героем – медиком Юрием Письменным. Он погиб на Донбассе 4 июля, когда оккупанты обстреляли позиции ВСУ.

Сначала героя отпели в местном соборе. Затем Письменному отдали последний почет на Аллее Героев возле Днепропетровской областной администрации.

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Причиной смерти медика стало ранение обломками от вражеского снаряда. Боевики открыли огонь среди бела дня.

Прощание с Юрием Письменным / "Днепр TV"

Воспоминания собратьев

  • Начальник медицинской службы 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказал, что за годы пребывания на Донбассе Письменный спас жизни десяткам воинов.
  • Собратья называли Письменного отцом. Он всегда сам выезжал к раненым и беспокоился за них даже тогда, когда люди уже попадали в госпиталь.
  • Коллега погибшего героя Валерия рассказала, что "я его даже начальником не могу назвать – отец и все: и поддержит, и поругает, и научит".
  • По словам собратьев Письменного, их батальон осиротел.

Жизненный путь героя

  • Письменный родился 4 марта 1962 года.
  • Жил в Днепре, окончил местный медицинский институт.
  • На Донбасс попал в 2016 году как медик-волонтер.
  • В 2018 году призывался в ряды ВСУ.
  • За неделю до гибели получил воинское звание "капитан".
Автор: Мар'яна Бекало