Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Что известно об инциденте с подростками и тонущим мужчиной,

В полиции рассказали, что 10 мая тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию. Предварительно, гражданин утонул в одном из местных карьеров.

После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, впрочем, никакой помощи не оказали,

– говорится в полиции.

По данному факту полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по статье Уголовного кодекса Украины о неоказании помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии. Личности подростков, снимавших видео и выложили их в соцсеть, уже устанавливают.

К слову, ранее в Киеве с Пешеходного моста упала женщина в реку Днепр. К сожалению, спасатели не смогли реанимировать утонувшую, ее тело передали правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия.