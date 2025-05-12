Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

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Що відомо про інцидент з підлітками та чоловіком, що тонув

У поліції розповіли, що 10 травня тіло чоловіка без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до правоохоронців. Попередньо, громадянин потонув в одному з місцевих кар'єрів.

Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім, жодної допомоги не надали,

– мовиться у поліції.

За цим фактом поліцейські розв'язують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу України про ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Особи підлітків, що знімали відео та виклали їх у соцмережу, вже встановлюють.

До слова, раніше у Києві з Пішохідного мосту впала жінка у річку Дніпро. На жаль, рятувальники не змогли реанімувати потонулу, її тіло передали правоохоронцям для встановлення всіх обставин події.