Это произошло на перекрестке улиц Путиловская и Калинова. Легковушку сначала пытались остановить за проезд на красный сигнал светофора.

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Место, где произошла авария в Днепре / Фото "Информатор"

Влетел на стоянку и врезался

Впоследствии в сети появилось видео, где заметна попытка водителя уйти от полиции. Очевидцы сообщили, что во время погони Mitsubishi выехал на автостоянку и врезался там в легковушку Renault.

Та от удара отлетела и зацепила микроавтобус Mercedes, стоявший рядом. К счастью, никто не пострадал, а злоумышленника задержали.

Легковушка убегает от полиции: смотрите видео "Информатор"

Похожая авария недавно

В Запорожье 12 октября автомобиль BMW въехал в Lexus и скрылся с места аварии. Его сразу начали разыскивать правоохранители. Впоследствии это же авто совершило 2 аварию, где повредились сразу 4 транспортных средства.

С места этого ДТП злоумышленник также убежал. Однако его удалось задержать, когда авто в очередной раз врезалось. В третьей аварии уже повредились 5 автомобилей. Впоследствии правоохранители сообщили, что водитель-нарушитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.