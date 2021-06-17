Это сняли на видео и обнародовали в сети 16 июня. Там ликвидацией воды занимались сразу несколько человек.
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Что сняли очевидцы
- Видео сняли на улице Рабочей, 152. Всего там было 4 мужчин.
- Двое из них держали спутниковую тарелку, которой черпали воду.
- Впоследствии они, вероятно, поняли, что это довольно трудно.
- Поэтому тарелку положили и отошли.
- К ним на помощь пришел товарищ со шлангом.
- Он пытался отсосать воду, но это не удавалось.
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