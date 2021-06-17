Это сняли на видео и обнародовали в сети 16 июня. Там ликвидацией воды занимались сразу несколько человек.

Актуально Заработали только после потопа: в Одессе ремонтировали дождеприемники – фото

Что сняли очевидцы

  • Видео сняли на улице Рабочей, 152. Всего там было 4 мужчин.
  • Двое из них держали спутниковую тарелку, которой черпали воду.
  • Впоследствии они, вероятно, поняли, что это довольно трудно.
  • Поэтому тарелку положили и отошли.
  • К ним на помощь пришел товарищ со шлангом.
  • Он пытался отсосать воду, но это не удавалось.

Мужчины черпают воду спутниковой тарелкой: видео телеграмму "Днепр оперативный"